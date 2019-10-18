Эксперты подсчитали убытки России от таяния вечной мерзлоты
Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков рассказал, что таяние вечной мерзлоты приводит к дополнительным расходам на ликвидацию его последствий. В год затраты составили от 50 до 150 миллиардов рублей, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Bloomberg.
По словам министра, вечная мерзлота занимает более половины площади страны. Ее таяние угрожает сохранности зданий, трубопроводов и прочей инфраструктуры этих территорий.
Особые опасения повышение температуры вызывает у нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний. Не удивительно — ведь 15% добычи нефти и 80% добычи газа происходит именно на территориях мерзлоты, а из-за размягчения земли страдают дома работников.
«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — заявил Крутиков.