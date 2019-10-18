Эксперты подсчитали убытки России от таяния вечной мерзлоты

По словам министра, вечная мерзлота занимает более половины площади страны. Ее таяние угрожает сохранности зданий, трубопроводов и прочей инфраструктуры этих территорий.

Особые опасения повышение температуры вызывает у нефтяных, газовых и горнодобывающих компаний. Не удивительно — ведь 15% добычи нефти и 80% добычи газа происходит именно на территориях мерзлоты, а из-за размягчения земли страдают дома работников.

«Проблема должна быть решена, потому что с каждым годом ущерб будет только увеличиваться», — заявил Крутиков.