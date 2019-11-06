Эксперты подсчитали размер чаевых россиян в кафе и ресторанах

За семь месяцев 2019 года 40,3% пользователей мобильного приложения SberFood в среднем на чай оставили 88,5 рубля. При этом часть посетителей ресторанов не пользовались сервисом платежей или оставляли на чай наличными.

Бортпроводники рассказали о запрете брать чаевые Подробнее

Согласно данным исследования, больше всего чаевых посетители кафе и ресторанов оставляли в марте, в среднем 96 рублей, а меньше всего в июле — 74 рубля. Кроме этого, в августе чаевые оставляли 42,6% клиентов, а в апреле — 36,9%, сообщил сайт «Русская Планета». Также по статистике те, кто оставлял положительный отзыв о заведении, оставляли на чай в два раза чаще, чем те, кто отзывался негативно.

Ранее некоторые авиакомпании ввели дополнительно различные правила и ограничения для бортпроводников. Так, стюардам и стюардессам запретили брать чаевые. Вместо этого разрешено в знак благодарности принимать от пассажиров небольшие подарки — сувенир или шоколад.