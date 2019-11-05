Эксперты подсчитали оборот финансов российского общепита

Росстат проанализировал финансовые показатели ресторанов, баров, кафе, столовых при предприятиях и учреждениях и даже поставщиков продукции фастфуда. В сентябре денежный оборот организаций общепита увеличился на 3,9% по сравнению с показателями аналогичного периода прошлого года. Он достиг 150,1 миллиарда рублей. Этот показатель занял второе место за последние 20 лет. На первом месте декабрь 2018 года — 154,7 млрд рублей. По оценке специалистов, у октября есть шансы побить рекорд.

В целом оборот розничной торговли в России в III квартале составил 8,53 триллиона рублей. Это на 5,2% больше, чем за аналогичный период 2018 года, и на 5,6% больше, чем во II квартале текущего года. Доля продовольствия, включая напитки и табачные изделия в июле–сентябре, составила 4,02 триллиона рублей, а непродовольственных товаров — 4,51 триллиона рублей.

По информации Росстата, сентябре бизнес-ланч из трех блюд в среднем стоил 298 рублей, в столице — 652 рубля. Годовой рост составил 6,9%. Обед в середине дня в заведении более высокого класса в сентябре в России стоил 858 рублей, в Москве — 1045 рублей.

Эксперты считают, что большую часть российского рынка общепита занял фастфуд — 45%. На втором месте рестораны полного обслуживания — 28%, на третьем — столовые — 9%. Кофейни закрепили за собой всего 5% рынка, сообщила AMarkets.