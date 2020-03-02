Эксперты подготовили торговый прогноз по нефти, золоту и доллару на следующую неделю

Трейдер и ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский отметил, что 27 февраля валютная пара доллар/рубль преодолела отметку 67.

«Следующая цель в рамках него [среднесрочного восходящего тренда] — диапазон 69-70. Однако этих уровней котировки достигнут не сразу, а после коррекции, которая уже на текущей неделе может начать реализовываться», — заявил эксперт.

Цены на нефть в первую неделю марта могут достигнуть новых годовых минимумов. Ситуацию на бирже эксперты объяснили паникой из-за эпидемии коронавируса и угрозой мировой рецессии из-за нее.

Трейдер и руководитель отдела аналитических исследований Высшей школы управления финансами Михаил Коган отметил, что инвесторы ожидают от фондового рынка США четыре понижения ключевой ставки.

«Пикирующая нефть повышает шансы того, что на предстоящем заседании ОПЕК+ Россия все-таки согласится с мнением технического комитета организации на период с апреля по июнь увеличить объем ограничений нефтедобычи дополнительно на 600 тысяч баррелей в сутки, а саму сделку продлить до конца года», — заявил Коган.

Однако этих мер может быть недостаточно, чтобы сократить избыточные запасы. По оценке Bank of America, ежедневно на рынок поступают «лишние» 1,2 миллиона баррелей.

Международное энергетическое агентство спрогнозировало первое за десять лет снижение спроса на 425 тысяч баррелей в сутки в первом квартале. К концу года увеличение составит 825 тысяч.

В пятницу, 28 февраля, цены на золото упали за сутки на 80 долларов за тройскую унцию. К полуночи мировые торги закрылись со снижением на 59,67 доллара до 1 586 долларов за унцию.

Отмечается, что котировки золота с начала февраля росли и с 1 589 долларов достигли в день пика, 24 февраля, 1 689 долларов за унцию. Однако спустя несколько часов стоимость начала снижаться.

«За целую неделю, пока торгующие акциями и биржевыми индексами фондовые площадки США и Европы обвалились более чем на 15%, инвесторы в золото так и не попытались ни разу толком воплотить в жизнь казавшуюся многим очевидной идею ещё хоть раз взлететь как следует „в небеса“, до максимумов», — отметил трейдер и шеф-аналитик teletrade Петр Пушкарев.

По мнению эксперта, это показало, что большинство банков и хедж-фондов ориентируются не только на обстановку, связанную с коронавирусом, но и ряд иных факторов. Например, слабую деловую активность PMI по США.

Пушкарев также указал, что инвесторы отдавали предпочтение облигациям госдолга США, а не золоту, которое избыточно подорожало за последние месяцы.

Трейдер допустил, что стоимость золота упадет еще больше, до 1520-1540 долларов за унцию.