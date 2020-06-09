Эксперты подготовили стратегию вывода России из кризиса после пандемии

Эксперты отметили, что в Китае формируется новый мирохозяйственный уклад, основу которого составляет конвергентная планово-рыночная экономика.

Так, план по выводу экономики РФ из кризиса мировой экономики состоит из нескольких основных пунктов, среди которых прекращение вывоза капитала из страны, удешевление кредитов для экономики, принятие протекционистских мер.

Авторы проекта отмечают, что новая схема развития экономики страны не ориентирована на американоцентричную глобализацию ХХ века. В основе переход «к передовой системе управления интегрального типа XXI века».

«Целью этой интегральной системы управления является рост производства и подъем народного благосостояния на основе повышения конкурентоспособности и увеличения эффективности экономики», — пояснили авторы.

Эксперты также отметили, что США использовали новый тип ведения войны — «гибридный». И пандемия коронавируса стала элементом этой войны.