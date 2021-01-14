Эксперты перечислили самые высокооплачиваемые вакансии начала 2021 года

Специалисту предлагают зарплату размером семь тысяч евро или 628 тысяч рублей. Столичные работодатели предлагали самую большую оплату труда руководителю проектов. Ее размер составляет 500 тысяч рублей. Еще главный технолог фармацевтического производства может получать порядка 430 тысяч рублей.

Кроме этого, ведущему специалисту отдела бухучета обещают от 320 тысяч рублей, а старшему разработчику Java — 300 тысяч рублей. Также хорошую зарплату предлагают врачу-анестезиологу-реаниматологу — от 280 до 420 тысяч рублей, информирует «Газета.ru».

По словам специалистов, в удаленном режиме больше всего могут зарабатывать технический руководитель (от 300 тысяч рублей), программист С++ (314 тысяч рублей) и iOS-разработчик (до 350 тысяч рублей).

Недавно россияне рассказали о размере желаемой в наступившем году зарплаты. У женщин запросы скромнее, чем у мужчин. Последние в среднем по стране хотят получать более 190 тысяч рублей.