Эксперты перечислили продукты, которые подорожают к Новому году

Глушков пояснил, что их стоимость поднимется приблизительно на 15–20%. Причиной является то, что жители России в конце декабря закупаются продуктами впрок, чтобы в первые десять дней января не ходить по магазинам. Розничные торговцы пользуются этим и накручивают цены.

Аналитики «Рыбсети» спрогнозировали подорожание красной икры на 40%. Дело в том, что этот продукт в нашей стране считается традиционным на новогодних столах. Люди бегут за ним в магазины заблаговременно. Помимо прочего, цены подскакивают из-за низкого вылова. На Дальнем Востоке вместо ожидаемых 240 тысяч тонн тихоокеанского лосося получилось поймать только 180 тысяч тонн.

Также ближе к Новому году может неприятно удивить стоимость шампанского. Одна из причин — подписание приказа об увеличении минимальной розничной цены на игристые вина и крепкие алкогольные напитки. С 1 января грядущего года граждане начнут отдавать не менее 169 рублей за бутылку шампанского объемом 0,75 литра, а цены на коньяк будут начинаться с 446 рублей за 0,5 литра.