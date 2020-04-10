Эксперты озвучили курс валют на лето 2020 года

Эксперты предсказали два варианта развития событий. В конце мая-начале июня цена на доллар может упасть до 65-70 рублей. Или же курс американской валюты повысится до 86 рублей.

Сокращение добычи странами ОПЕК+ может позволить курсу рубля продолжить укрепление к доллару США и евро. И тогда к лету российская валюта будет стоить 65-70 рублей за доллар, считает Геннадий Салыч, председатель правления Банка «Фридом Финанс».

Однако, возможен и другой сценарий.

«Можно ожидать, что котировки в паре доллар — рубль опустятся в диапазон 70 — 72, а курс евро к рублю снизится до 78», — считает ведущий аналитик QBF Олег Богданов.