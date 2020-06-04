Эксперты оценили изменения внутреннего рынка нефти РФ в 2020 году

Первый из них — неизбежное восстановление котировок нефти на мировом уровне. Второй фактор — механизм демпфера, благодаря которому цены на топливо внутри страны остаются стабильными. Он подразумевает компенсации со стороны государства в случае упущенной выгоды из-за роста мировых рынков.

При падении котировок на зарубежных торговых площадках действует обратная схема. Механизм демпфера и стабильность цен на российских АЗС позволили котировкам бензина на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже вернуться на уровень 2019 года, отмечают эксперты издания.