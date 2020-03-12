Эксперты оценили готовность финансовых технологий в России к коронавирусу

Венчурный инвестор, основатель iTLEADERS Егор Клопенко заявил, что «отечественный финтех не готов к коронавирусу и вряд ли начнет готовиться».

«Даже если эпидемия будет развиваться дальше, я не вижу вариантов с возрастанием нагрузки на существующие российские сервисы больше чем на статистические 10%. Опять же, это касается лишь каких-то отдельных сегментов, а в среднем в такой ситуации будет снижение экономической активности и, как следствие, уменьшение аудитории и у большинства финтех-проектов», — пояснил эксперт.

Директор и партнер компании «Интеллектуальный резерв» Павел Мясоедов отметил, что у отрасли есть возможности для развития.

«В России службы доставки развиваются в крупных городах, до небольших населенных пунктов они пока не дошли. Люди предпочитают заказывать еду из ресторанов и кафе, а свежие овощи и фрукты выбирать самостоятельно. Получив раз просроченный товар, клиент готов отказаться от доставки в пользу самостоятельного визита. В некоторых городах электронная запись в поликлиники была введена несколько лет назад, но не всегда доступна — иногда отсутствует оборудование, не хватает узких специалистов», — добавил Мясоедов.

Трейдер-аналитик Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев уточнил, что банки в России активно сотрудничают с крупными IT-компаниями, чтобы улучшать B2B и маркетплейсы.

«В отличие от энтузиастов-стартаперов, финансовые организации имеют огромные ресурсы — как людские, так и денежные. Поэтому финтех в России станет развиваться благодаря крупным игрокам и будет больше ориентированным на банковскую инфраструктуру», — рассказал аналитик.

По его мнению, коронавирусная инфекция не повлияет на спрос финтех-приложений в России. Их популярность вырастет лишь при полноценном карантине.