Эксперты отметили снижение мировых цен на нефть

Эксперты заявили о снижении мировых цен на нефть в ходе торгов в среду, 21 июля. Об этом сообщил RT.

Цена сентябрьских фьючерсов на нефть WTI снизилась на 0,65%. Она составила 66,76 доллара за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent с поставками в сентябре составила 68,91 доллара за баррель. Она упала на 0,63%.

Ранее в Топливном союзе оценили возможность падения цены на бензин до 20 рублей за литр. По словам экспертов, такое может произойти при условии укрепления курса рубля.