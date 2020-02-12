Эксперты определили зависимость цены нефти от коронавируса в Китае

«Безусловно, вспышка коронавируса оказала прямое отрицательное влияние на рынок нефти, которая является „кровью“, двигающей все „шестеренки“ организма мировой экономики. Коронавирус вызвал множество ограничений, принятых как китайскими властями, так и главами других государств в отношении граждан и товаров из КНР. Соответственно, когда Китай превращается в некоего промышленного изгоя, темпы роста глобальной экономики замедляются, а зависящие от Китая страны начинают страдать», — пояснил президент Фонда исторических исследований «Основание», эксперт по энергетике Алексей Анпилогов.

По оценкам аналитиков Citigroup, из-за эпидемии поток пассажиров в Китае уменьшился на 70%, а объем грузовых перевозок — почти на 40%. Боле того, после сообщений о коронавирусе сократилась и деловая активность в стране.

«Снижение стоимости нефти является неприятным событием для Российской Федерации, которая серьезно зависит от экспорта данного энергоносителя. Коронавирус для многих стран стал негативным признаком — скорейшая победа над ним гарантирует оживление мировой экономики и сокращение потерь России в виде недополученной выручки за экспорт нефти», — добавил Анпилогов.

Эксперты Citigroup предполагают, что стоимость барреля нефти Brent упадет до 47 долларов. Но глава Фонда такой прогноз отверг.

«Иными словами, специалисты Citigroup предположили, что предложение не эластично, чего не может быть в принципе. Исследования, которые проводились не так давно, показали, что себестоимость энергоресурса составляет около 50 долларов за баррель, но не ниже. Указанные данные станут фактором эластичности предложения, который поддержит цены на нефть и не даст им упасть ниже озвученной мной отметки», — уточнил Анпилогов.