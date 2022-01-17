Эксперты объяснили, в каких случаях зарплата за январь может быть ниже обычной

Зарплата в январе сотрудникам приходит в полном размере, несмотря на отдых в праздники. Но она может быть ниже, чем обычно, если работник брал больничный или часть зарплаты не фиксированная, сказали РИА «Новости» эксперты в данном вопросе.

«Если у работника был отпуск в январе или больничный, то оплата, действительно, будет ниже. Дело в том, что размер отпускных и больничных считается иначе, чем заработная плата», — объяснила юрист HeadHunter и эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева.

Нечаева объяснила, что выплаты за время больничного считаются из среднего заработка застрахованного, рассчитанного за два года перед наступлением временной нетрудоспособности. Отпускные считаются по-другому: учитывается средний доход за последние 12 месяцев работы. Если же сотрудник полностью отработал все рабочие дни и получает оклад, то на размерах зарплаты праздники сказаться не должны.

«Поэтому если ваша ежемесячная зарплата состоит только из оклада, и вы не пропустили ни одного рабочего дня (не болели и не брали отпуск), то в январе вы получите полную зарплату, как и в других месяцах», — подчеркнул директор по развитию человеческого капитала Московской школы управления «Сколково» Сергей Спасов.

Он же обратил внимание на то, что если какая-то часть зарплаты зависит от результатов работы, то общий доход тоже может быть меньше стандартного, потому что в таком случае праздники действительно «забирают» рабочее время.