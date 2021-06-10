Эксперты объяснили, куда лучше всего вкладывать деньги на год

Эксперты рассказали порталу News.ru, куда вложить деньги на 12 месяцев, чтобы сохранить сбережения.

Один из вариантов — это облигации. В качестве альтернативы можно покупать акции биржевых фондов. Еврооблигации крупнейших российских компаний выступают их базовым активом.

«Вероятность дефолта по таким инструментам ничтожно мала, а их доходность за последний год составила около 11%. За вычетом подоходного налога остается 9,6% годовых. <…> Акции такого ETF может купить любой частный инвестор», — обратил внимание завкафедрой прикладной экономики Технического университета УГМК Дмитрий Воронов.

Финансовый аналитик Артем Звездин посоветовал вкладываться в биржевые индексные фонды в следующей пропорции: 70% — биржевой индекс США, 15% — России, 15% — Индии (или КНР).

«Таким образом можно получить более-менее большую доходность, в то же время получить адекватно сбалансированный инвестиционный портфель», — добавил специалист.