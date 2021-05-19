Эксперты объяснили, как дешево купить биткоин

Эксперты рассказали Life, как купить биткоин по частям и на что следует обращать внимание при покупке криптовалюты.

Создатель экосистемы OTON Анатолий Илле заметил, что биткоин не является неделимым целым. У него имеются собственные «копейки», которые называются сатоши (сокр. — sat.).

«Один биткоин равен 100 миллионам сатоши. Таким образом, одна тысячная биткоина равна ста тысячам сатоши», — объяснил специалист.

Он выразил уверенность, что по мере увеличения стоимости биткоина и его проникновения в обыденную жизнь термин «сатоши» получит более широкое распространение.

«Именно за счет такого сильного деления биткоин и удобен для инвесторов. Можно купить монету и на 5000 рублей, и на 50 000 рублей», — обратил внимание основатель криптосообщества «Рой Клуб» Владимир Мошкин.

Руководитель инвестиционного департамента ICBF Аарон Хомский порекомендовал при покупке биткоина ориентироваться на длительный горизонт инвестирования, а также быть готовым к нисходящим трендам и существенным коррекциям.

«Начинающему инвестору можно применять правила из традиционных финансов — покупать частями с определенной периодичностью. Так будут шансы усреднить цену покупки и избежать ситуации покупки на самом пике перед длительной коррекцией», — посоветовал собеседник издания.