Эксперты не исключили резкого падения цен на нефть

По мнению министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Абдельмаджида Аттара, вторая волна COVID-19 может привести к резкому падению цен на нефть.

Как сообщает oilcapital.ru, он назвал ситуацию на мировых рынках нефти крайне рискованной. Хотя цены на черное золото держатся в последние месяцы на стабильном уровне благодаря странам-производителям, которых входят в группу ОПЕК+, нефтедобытчики опасаются, что вторая сильная волна COVID-19 способна замедлить рост и привести к более серьезному против ожиданий снижению спроса на нефть.

По словам Аттара, на ближайшем заседании межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, которое намечено на 17 ноября, планируется принятие решений, способных стимулировать рынок и не дать упасть цене на нефть ниже 40 долларов за баррель.