Эксперт назвал размер комфортного платежа по ипотеке

Месячный платеж по ипотеке не должен быть выше 40% от суммарного семейного дохода. Таким мнением поделилась президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко, сообщило ИА URA.ru.

«Есть такой стандарт — 40%. Когда проходит андеррайтинг (оценка потенциального заемщика с целью определить возможность возврата или невозврата запрашиваемого кредита — прим. ред.) в банке, смотрится, чтобы квартира, которую выбрал заемщик и ипотечный кредит не превышал эту сумму», — объяснила эксперт.

После ежемесячной выплаты по ипотеке на каждого члена семьи должно оставаться не менее 30 тысяч рублей, заявил вице-президент общественной организации «Опора России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков. По его мнению, такая сумма позволяет человеку комфортно жить. В противном случае могут возникнуть трудности с ежемесячным проживанием.

«Если ты хочешь получить ипотеку и надо платить 60 тысяч, а у тебя три человека в семье, то доход должен быть где-то 150 тысяч рублей. Люди влезают и в худшие ситуации. Но, как правило, это кончается не здорово», — пояснила эксперт.