Эксперты назвали причину отказов в кредитах россиянам

В прошлом году банки стали реже одобрять заявки россиян на кредиты. По данным Объединенного кредитного бюро и Национального бюро кредитных историй, более 60% потенциальных заемщиков получили отказ.

Василий Солодков, директор Банковского института Высшей школы экономики, во время конференции сообщил, что отказы — «во многом заслуга ЦБ». Эксперт аргументировал это тем, что в мире потребительское кредитование рассматривается как фактор развития экономики. В России же растет закредитованность. Проблема в том, что инвестиции не идут в создание новых рабочих мест.

«Вы взяли кредит, вы ищете способы приработка, чтобы заплатить проценты. В нормальной экономике люди видят, что есть спрос на работу, начинают инвестировать и экономика растет. Так происходит во всем мире, кроме нашей страны. У нас идет рост закредитованности, но проблема не в ней, а в том, что не идут инвестиции в создание дополнительных рабочих мест», — пояснил эксперт.