Эксперты назвали главные причины отказа в кредите

Плохая кредитная история является одной из главных причин отказа заемщикам в ипотеке. Как правило, она формируется из просрочек по платежам.

Как написало РИА «Новости» со ссылкой на экспертов рынка ипотечного кредитования, уже имеющийся кредит обычно не является поводом для отказа. Однако в банке обращают внимание на то, что ипотека не должна превышать 45% всего семейного дохода. Лучше, если этот показатель не будет превышать 20%.

Просрочки по выплатам кредита являются главным поводом для неодобрения нового займа. Специалисты при этом отмечают, что иногда сотрудников банка может переубедить редкая или экзотическая профессия заемщика. В этом случае ему придется доказать платежеспособность дополнительными документами (на недвижимость, автомобиль или ценные бумаги).

Банк может отказать в займе людям с маленьким рабочим стажем или тем, кто часто меняет работу. Также могут отказать заемщикам, которые указывают неправдивую информацию в документах, предоставляют поддельные справки.