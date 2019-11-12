Эксперты назвали добычу нефти в России одной из самых дорогих в мире

Добыча одного барреля нефти в России обходится более чем в 40 долларов. Этот показатель оказался одним из самых высоких в мире и превзошел данные по сухопутным проектам Ближнего Востока, Нигерии и Венесуэлы и морским месторождениям Великобритании и США.

Безубыточные цены на нефть в разных государствах проанализировали специалисты IHS Markit. Результаты исследования опубликованы саудовской нефтяной компанией Saudi Aramco.

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Нефть сорта Brent на новых нефтяных проектах на суше России стоит 42 доллара за баррель. По проектам морской добычи она обходится в 44 доллара. Это более чем вдвое дороже цен в Саудовской Аравии, где стоимость нефти варьируется в пределах 16-18 долларов за баррель.

Дороже обходится добыча нефти в Казахстане — как на сухопутных, так и на морских проектах. В США цены выше на суше. Аналогичная ситуация складывается в Индии, Китае, а также на офшорных проектах Анголы и Таиланда.

В ходе исследования эксперты рассчитывали так называемую безубыточную цену нефти. При ней добыча на проекте допустимо рентабельна.