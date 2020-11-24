Эксперт: зарплаты учителей должны быть гораздо выше
Сопредседатель межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Всеволод Луховицкий рассказал, что заплаты учителей были бы гораздо выше, если бы им платили за все выполняемые обязанности. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Эксперт пояснил, что только за ведение уроков следует платить не менее двух МРОТ в месяц. По его словам, педагоги также должны получать доплаты за подготовку учеников к олимпиадам и дополнительные занятия. Еще учителя сейчас составляют большое количество отчетов, за что тоже следует платить. Классное руководство, по мнению Луховицкого, тоже должно оплачиваться отдельно.