Эксперт: зарплаты учителей должны быть гораздо выше

Эксперт пояснил, что только за ведение уроков следует платить не менее двух МРОТ в месяц. По его словам, педагоги также должны получать доплаты за подготовку учеников к олимпиадам и дополнительные занятия. Еще учителя сейчас составляют большое количество отчетов, за что тоже следует платить. Классное руководство, по мнению Луховицкого, тоже должно оплачиваться отдельно.