Эксперт заявил о росте ипотечной ставки

Коммерческий директор компании «Объединение строителей Тулы» Никита Кащеев заявил о значительном повышении ипотечной ставки. Об этом сообщила ТСН24.

По его словам, из-за роста ключевой ставки, ипотечная может достигнуть показателей в 12-13% годовых. При этом подобный показатель будет актуален до конца 2022 года.

«В этих реалиях и будем жить до конца года, если не будет предпринято каких-то мер государственной поддержки на приобретение жилья в новостройках», — заметил эксперт.