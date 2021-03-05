Эксперт заявил, что нефть Brent может подорожать до 70 долларов

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин отреагировал на повышение стоимости нефти марки Brent выше отметки 68 долларов за баррель. По его мнению, цена может подняться еще выше, написал сайт RT.

Как пояснил аналитик, рост цен является результатом договоренности ОПЕК+.

«Все ожидали, что на вчерашней встрече будет договоренность об увеличении добычи и о том, что Саудовская Аравия, скорее всего, снимет добровольное ограничение в один миллион баррелей в сутки», — уточнил Пикин.

По результатам встречи стало известно, что саудиты пока сохраняют ограничение до появления «определенности на рынке по рискам». Эксперт напомнил, что сейчас параллельно идет процесс вакцинации от коронавируса. При этом объем запасов нефти снижается. Как считает Пикин, если появятся дополнительные новости о вакцинации, стоимость нефти поднимется до 70 долларов за баррель.