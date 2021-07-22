Эксперт высказался об оценке рубля по «индексу бигмака»

Директор аналитического департамента ИК «Регион» Валерий Вайсберг обсудил с радио Sputnik сообщение о том, что рубль снова стал одной из самых недооцененных валют в мире по «индексу бигмака».

«Для простых людей „индекс бигмака“ — это вполне нормальный индикатор. Но, конечно, нужно смотреть не на один товар, а на группу товаров. Поскольку какой-то товар в России может стоить сильно дешевле, чем в США, какой-то будет сопоставим по цене или разница будет значительно меньше», — заметил специалист.

По его словам, нельзя сказать, что недооцененная по «индексу бигмака» валюта в ближайшем будущем устранит этот разрыв и будет стоить столько, сколько ей положено. Он добавил, что российская валюта сейчас является достаточно слабой с фундаментальной точки зрения. Вайсберг уточнил, что в 5-10% можно оценить уровень ее отклонения от справедливого значения.