Эксперт высказался о законопроекте Минфина о регулировке криптовалют

Преподаватель Moscow Digital School, советник практики налогового и таможенного права Lidings Дмитрий Кириллов обсудил с «Известиями» законопроект о регулировании криптовалют, который разработал Минфин РФ.

По словам специалиста, в целом законопроект ведомства находится в рамках концепции российского правительства. Он заметил, что предложение по регулировке майнинга также актуально, как и торговля на бирже.

«Безусловно, тестирование инвесторов повысит их финансовую грамотность и осведомленность о рисках, но при нынешнем развитии отрасли я бы говорил о минимум десятикратном увеличении лимитов», — отметил собеседник издания.

Он выразил надежду на то, что эти лимиты не станут препятствием для продажи криптовалюты, которую добыли майнеры.