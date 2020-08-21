Эксперт высказался о девальвации белорусского рубля
Политолог Дмитрий Болкунец рассказал ИА НСН, что в Белоруссии есть народная примета — после завершения выборов жди девальвации рубля.
По словам специалиста, зная эту примету, белорусы после выборов идут в банкоматы, а затем в обменные пункты, чтобы купить валюту.
«Так было после выборов 2010 года, после выборов 2015 года и, судя по всему, так будет и в этот раз», — предположил собеседник информагентства.
Эксперт затруднился сказать, насколько сейчас обвалится белорусский рубль. Колебания могут быть в районе 10%.