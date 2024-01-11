Деньги 11 января 2024, 13:54 Эксперт в сфере инвестиций Алексеев назвал депозит в банке наиболее безопасным способом сохранения капитала

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Руководитель предпродажной подготовки инвестиционной платформы bizmall Андрей Алексеев рассказал, как сохранить свои накопления в 2024 году. Наиболее безопасным способом станет банковский депозит, отметил эксперт в беседе с «ФедералПресс».

По его словам, такое вложение позволит получать пусть и невысокий, зато гарантированный процентный доход. При этом специалист напомнил о существовании риска заморозки всех средств.

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К вариантам увеличения капитала Алексеев отнес акции на бирже, облигации, недвижимость и краудфандинговые платформы.