Эксперт усомнился в запрете перевода рублей в доллары и евро

Заведующий лабораторией экономического факультета МГУ Андрей Колганов обсудил с изданием Lenta.ru возможность блокировки конвертации рубля в доллар, евро и фунты стерлингов.

Колганов объяснил, что подобные ограничения серьезно затруднят международные расчеты. Это негативно скажется на развитии российской экономики, поскольку РФ сильно зависит от международной торговли.

Однако конкретные последствия наступят в первую очередь для зарубежных контрагентов. Они не смогут своевременно получать платежи в свободно конвертируемой валюте. Исходя из этого, специалист усомнился, что западные страны прибегнут к таким ограничениям.

«В данном случае, они (инициаторы мер — Прим. ред.) будут платить за санкции отчасти из собственного кармана», — цитирует экономиста «Утро.ру».