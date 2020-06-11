Эксперт: Украина не сможет выполнить условия МВФ

По его мнению, требования МВФ слишком жесткие. Они включают в себя работу с активами и банками, ужесточение условий по возвращению задолженностей и работу с «Нафтогазом».

Соскин считает, что если правительство начнет выполнять эти обязательства, это вызовет серьезные протесты у населения. Он уверен, что в связи с этими обстоятельствами, Украина не сможет получить обещанные средства в полном объеме.