Эксперт: Украина не сможет выполнить условия МВФ
Украина не сможет выполнить условия Международного валютного фонда для получения пяти миллиардов долларов. Так считает эксперт по экономике Олег Соскин. Об этом сообщил портал «ПолитЭксперт».
По его мнению, требования МВФ слишком жесткие. Они включают в себя работу с активами и банками, ужесточение условий по возвращению задолженностей и работу с «Нафтогазом».
Соскин считает, что если правительство начнет выполнять эти обязательства, это вызовет серьезные протесты у населения. Он уверен, что в связи с этими обстоятельствами, Украина не сможет получить обещанные средства в полном объеме.