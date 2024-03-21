21 марта 2024, 16:22
Эксперт ЦБ Евтеев назвал опасной идею вложить все сбережения в драгоценные металлы
В любой форме золото является инвестиционным активом, однако следует помнить, что желание вложить все сбережения в драгоценные металлы является опасной идеей. Об этом«Газете.Ru» сообщил эксперт Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Дмитрий Евтеев.
Он привел в пример монету «Георгия Победоносца» номиналом 50 рублей. Ее выпустили еще в 2006 году, и сегодня она стоит в 10 раз больше, чем тогда.
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«Если мы обратимся к прошлому, например, посмотрим также на 20 лет назад, то золото продемонстрировало достаточно хорошую динамику», — сказал Евтеев.
При этом он добавил, что в истории известно немало случаев, когда золото не только не росло, но и существенно теряло в своей стоимости.
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