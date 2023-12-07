Деньги 07 декабря 2023, 18:16 Эксперт ЦБ Демидова: банки и магазины не берут никакой комиссии за платежи по СБП

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Life совместно с ЦБ подготовил спецпроект, в котором собрал все доступные способы оплаты и выгодных переводов средств без комиссии. В последнее время россияне стали все чаще выбирать перевод денег вместо расчета наличными. Сейчас ни банки, ни магазины не берут никакой комиссии за платежи по СБП, сообщила эксперт Центробанка Наталья Демидова в беседе с Life.

По ее словам, оплата по QR-кодам всегда дешевле, чем платежи через кассу.

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«От того, какую систему QR-оплаты выбрал продавец — СБП или другую, зависит, будет ли комиссия за оплату по QR-коду или нет», — подчеркнула Демидова.

Отмечается, что за первое полугодие текущего года россияне выполнили почти 130 миллионов переводов на сумму 693 миллиардов рублей.