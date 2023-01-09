Деньги 09 января 2023, 18:55 Эксперт ТПП РФ рассказал о преимуществах двух способов трансграничных расчетов в цифровых рублях Основные проблемы трансграничных расчетов определяются геополитической повесткой

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Заместитель председателя комиссии по цифровым финансовым технологиям Торгово-промышленной палаты РФ Тимур Аитов рассказал о преимуществах двух способов трансграничных расчетов цифровыми рублями, представленных Центробанком. Своим мнением он поделился в беседе с РИАМО.

Первый способ расчета, заключающийся в обмене «точка-точка» с конкретной страной, является более гибким, так как позволяет адаптировать перевод к требованиям контрагента.

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Однако второй способ, по которому все страны подключаются к единой интеграционной платформе, является более универсальным и дает возможность удобно проводить обмены.

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