Эксперт Тихомирова дала советы по ведению бизнеса в современном мире | 360°

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Эксперт Тихомирова дала советы по ведению бизнеса в современном мире

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В последнее время ситуация в мире значительно изменилась, что повлияло на бизнес. Заместитель генерального директора многопрофильной инвестиционной группы «Evolution» Наталья Тихомирова в пресс-центре Медиагруппы « Патриот» рассказала, как вести бизнес в столь непростой ситуации. Об этом сообщило РИА ФАН.

Специалист подчеркнула, что на данный момент у людей отсутствует понимание того, как в будущем будет развиваться ситуация на рынке. В связи с этим необходимо опираться на новые стратегии видения бизнеса.

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«Жизнь идет, нам приходится тем не менее инвестировать и вкладываться, находить какие-то новые решения для бизнеса зачастую мы как предприниматели действуем наугад по большей части», — заявила эксперт.

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При этом Тихомирова рассказала, что сейчас сложно делать прогнозы. Поэтому все приходится делать методом проб и ошибок.

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