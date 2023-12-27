Деньги 27 декабря 2023, 11:22 Эксперт «Сравни» Глазков призвал не брать кредиты раньше второго квартала 2024 года

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Вместе с поднятием ключевой ставки растут и ставки по потребительским и другим кредитам, чтобы выгодно получить заем в 2024 году, нужно подождать хотя бы до апреля. Об этом RT рассказал эксперт «Сравни» Максим Глазков.

По его словам, сейчас принимаются все меры для снижения уровня инфляции. Если она придет к целевым 4%, есть шансы на понижение ключевой ставки. Поэтому кредит лучше успеть оформить до конца года с надеждой на рефинансирование или дождаться второго квартала следующего и снижения ставки при благоприятном сценарии.

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«Сразу после стабилизации экономики рынок банковских инструментов ожидает послабление, что приведет к снижению ставок по кредитам», — отметил специалист.

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