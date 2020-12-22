Эксперт спрогнозировал трудности получения кредитов в будущем году

Сотрудники Центробанка РФ сообщили, что россияне направили в банки 60,4 тысячи обращений об изменении условий кредитных договоров. Это на 5,6 тысячи больше, чем за две минувшие недели. ЦБ рекомендовал финансовым организациям продлить до 1 апреля 2021 года реструктуризацию кредитов. Это обусловлено ростом заболеваемости СОVID-19.

«Следующий год будет не благостный, не будет ни реструктуризации, ни льготной ипотеки, со стороны государства поблажек не будет», — заявил Масленников.

Экономист подчеркнул, что каждый пятый кредит с измененными условиями находится в зоне риска. Например, он может стать необслуживаемым. Это приведет к потере прибыли финансовых организаций. Эксперт уверен, что в ближайшем будущем закрытие грозит примерно 30 банкам.