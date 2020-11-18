Эксперт спрогнозировал стоимость биткоина до конца года

Сейчас его стоимость впервые превысила 18 тысяч долларов впервые с декабря 2017 года. Бражников предположил, что этот показатель может достичь 20 тысяч до конца 2020 года.

«Благодаря событиям, которые в мире происходят, когда PayPal, например, криптовалюты решил применять в своих платежах… Другие банки интересуются этим делом», — добавил он.