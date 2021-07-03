Эксперт спрогнозировал снижение курса доллара до конца лета

К концу лета курс доллара может снизиться до 70 рублей, но закрепиться ниже этой отметки у него вряд ли получится. Об этом «Прайму» рассказал топ-менеджер инвесткомпании «Универ Капитал» Андрей Верников.

По его прогнозу, в конце года доллар снова будет торговаться по 74-76 рублей.

Инвестор назвал большим плюсом предполагаемые планы Центробанка повысить ключевую ставку в ближайшее время.

На днях глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что инфляция опережает целевой показатель в 4%. Чтобы ее сдержать регулятор может повысить ключевую ставку. В Сбербанке ожидают, что она вырастет сразу на один процентный пункт — с нынешних 5,5% до 6,5% годовых.

Еще один повод для укрепления рубля — это прогнозы крупнейших инвестбанков, согласно которым котировки нефти Brent в следующем году повысятся до 100 долларов за баррель, сообщил Верников.

При этом при текущих высоких ценах на нефть доллар должен стоить в районе 68 рублей или ниже, отметил эксперт. Но летом выплачиваются дивиденды по акциям. Часть дивидендов переводят в валюту для выплат иностранным акционерам, пояснил он.

«Кроме того, начались полеты самолетов в Турцию и по ряду других туристических направлений, так что спрос на валюту со стороны туристов несколько вырос», — добавил он.