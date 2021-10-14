Эксперт спрогнозировал рост курса рубля

Центробанк заявил, что объем международных резервов России достиг исторического максимума, составив 618,2 миллиарда долларов. Экономист Игорь Костиков для радио Sputnik пояснил, как это скажется на курсе рубля.

По мнению экономиста, рост российских резервов скажется на национальной валюте положительно.

«Увеличение резервов говорит о том, что у нас стабильная макрофинансовая ситуация. Наш рубль, наша валюта при таком уровне международных резервов должна резко подорожать. То есть оценка рубля при таких резервах должна быть пятьдесят рублей за доллар. Еще к укреплению рубля должны привести растущие цены на энергоресурсы, которые являются нашим основным экспортным товаром», — сказал Костиков.