Эксперт спрогнозировал подорожание жилья из-за роста цен на арматуру

Президент Межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус спрогнозировала подорожание недвижимости в случае, если рост цен на арматуру не прекратится, написал «ФедералПресс».

Уточняется, что в начале марта стоимость арматуры увеличилась по сравнению с концом февраля на 9%, до 58 тысяч рублей за тонну, оцинкованный лист — на 1,2%, до 100,5 тысячи рублей. Кроме того, водогазопроводные труды стали стоить больше на 4,7% — 62,4 тысячи рублей.

Такая ситуация в совокупности со слабым рублем делает для российских металлургов экспорт более выгодным по сравнению с отгрузками на внутренний рынок. В первую очередь подорожание почувствовали строители. Они предупредили, что будут вынуждены поднять цены на жилье, если динамика останется прежней.

«Динамика рынка говорит в пользу того, что цены на металл продолжат расти в ближайшие два-три месяца, а возможно и позднее. Объективных предпосылок для их снижения в среднесрочной перспективе не наблюдается», — пояснила Белоус.

Как она заметила, мир выходит из короновирусного локдауна и спрос на строительные материалы увеличивается, из-за чего цены неизбежно растут.