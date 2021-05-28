Эксперт спрогнозировал подорожание молочных продуктов в этом году

Руководитель проекта ОНФ «Народный фермер» Олег Сирота заявил, что цены на молочную продукцию вырастут из-за новых требований маркировки, сообщило ИА НСН.

С начала лета в нашей стране вводится обязательная маркировка сыров и мороженого. В нынешнем году нововведение станет обязательным практически для всех производителей молочки. Сирота объяснил, изменение цен у каких продуктов будет наиболее ощутимым.

«Это стопроцентно повлияет на рост цен. На сыре это будет не так заметно, потому что сыр — это уже достаточно дорогой продукт. Но по „молочке“ однозначно к концу года цены вырастут. Йогурт и молоко как минимум подорожают на пару рублей», — уточнил эксперт.

Специалист заявил, что не понимает новые правила маркировки и не видит в ней смысла. Как он заметил, маркировка защищает от подделки упаковку, а не товар.