Эксперт спрогнозировал падение доллара к евро
Ульф Линдалл, эксперт по финансовым рискам компании AG Bisset, дал прогноз курсу доллара на 2021 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.
В течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%, считает специалист.
В начале 2020 года курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18, и, не смотря на то, что данное падение замедлилось в последние недели, Линдалл утверждает, что стоимость будет опускаться.
Также указывается, что американская валюта упала примерно на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной сопоставимых валют.