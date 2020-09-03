Эксперт спрогнозировал падение доллара к евро

В течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%, считает специалист.

В начале 2020 года курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18, и, не смотря на то, что данное падение замедлилось в последние недели, Линдалл утверждает, что стоимость будет опускаться.

Также указывается, что американская валюта упала примерно на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной сопоставимых валют.