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    03 сентября 2020, 17:34

    Эксперт спрогнозировал падение доллара к евро

    Анастасия Кременчугская

    Ульф Линдалл, эксперт по финансовым рискам компании AG Bisset, дал прогноз курсу доллара на 2021 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру» со ссылкой на зарубежное издание.

    В течение 2021 года курс доллара может снизиться по отношению к евро на 36%, считает специалист.

    В начале 2020 года курс доллара составлял 1,12 за один евро, в сентябре — уже 1,18, и, не смотря на то, что данное падение замедлилось в последние недели, Линдалл утверждает, что стоимость будет опускаться.

    Также указывается, что американская валюта упала примерно на 11% с пикового значения 2020 года по сравнению с корзиной сопоставимых валют.

    Новости SMI.FM