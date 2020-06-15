Эксперт спрогнозировал курс доллара к концу года

Курс доллара может опуститься к концу года до 66 рублей. С таким прогнозом выступил генеральный директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

По его словам, доллар вернется к показателям марта 2020-го уже к декабрю. При таком сценарии дефицит российского бюджета по итогам года составит 5% ВВП, заявил РИА «Новости» специалист.

Рубль начал ослабляться после распада сделки ОПЕК+ и снижения стоимости нефти. Доллар вырос на московской бирже до 80 рублей. Весной показатели сохранялись, и только к началу июня американская валюта снизилась до 70 рублей.

Сейчас курс европейской валюты составляет 79,17 рубля, а американский доллар стоит 70,49 рубля.

По словам экспертов, рубль будет продолжать укрепляться несколько месяцев точно. Это связано с тем, что россияне сейчас не выезжают за рубеж, и оттока иностранной валюты попросту нет. Но все может измениться, если случится вторая волна коронавируса — на рубль может повлиять торговый баланс.