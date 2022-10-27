Эксперт Шелищ рассказал, как вернуть деньги за испорченные продукты | 360°

Деньги 27 октября 2022, 15:37 Эксперт Шелищ рассказал, как вернуть деньги за испорченные продукты

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Многие люди не знают, что делать в случае, если им продали просроченный продукт. Председателя Союза Потребителей России Петр Шелищ рассказал о порядке действий в такой ситуации. Об этом сообщила «Общественная служба новостей».

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Если вы обнаружили в своей продуктовой корзине просроченный продукт, стоит принести его назад в магазин. В большинстве случаев вам без проблем вернут средства. Желательно иметь при себе чек. Если же вы успели его выкинуть, стоит предъявить записи об оплате, которые сохраняются в приложении мобильного банка. Кроме того, данные об оплате сохраняются в памяти кассовой машины.