Деньги 15 марта 2023, 00:57 Эксперт Шедько высказался о расширении господдержки для молодых предпринимателей Эксперт Шедько заявил, что государственная поддержка вызовет рост числа малых предприятий

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В России изменили условия государственной поддержки для молодых предпринимателей. Теперь бизнесмены смогут повторно получать грант размером до миллиона рублей. Профессор кафедры «Государственное и муниципальное управление» Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько прокомментировал это изменение, написали «Известия».

Специалист назвал инициативу полезной. Он подчеркнул, что такое решение поспособствует увеличению числа малых предприятий в стране. Кроме того, молодое население с энтузиазмом относится к такой мере поддержки.

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«В условиях санкций эта мера может сыграть положительную роль», — рассказал Шедько.

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