15 марта 2023, 01:06
Эксперт Шатов рассказал, с чем связан резкий рост биткоина
Эксперт Шатов связал рост биткоина с запуском в США новой государственной программы
Курс биткоина (BTC) значительно вырос в последние дни. По словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, это связано с запуском государственной программы в США, нацеленной на предоставление местным банкам доступа к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам. Об этом сообщили «Известия».
Как отметил специалист, Федеральная резервная система предоставила 25 миллиардов долларов на финансирование поднадзорных организаций. Причиной такого решения послужило банкротство ряда банков.
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«Логика участников криптосообщества выглядит примерно так: часть денег из нового потока попадет в криптоиндустрию, что поддержит рост курса криптовалют», — заявил эксперт.
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