Эксперт Шатов рассказал, с чем связан резкий рост биткоина

Курс биткоина (BTC) значительно вырос в последние дни. По словам партнера Capital Lab Евгения Шатова, это связано с запуском государственной программы в США, нацеленной на предоставление местным банкам доступа к ликвидности для покрытия обязательств по депозитам. Об этом сообщили «Известия».