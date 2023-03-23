Деньги 23 марта 2023, 23:39 Эксперт Шалаева рассказала, на что обратить внимание при покупке недвижимости за границей

Читать 360tv в

Во время покупки жилья за границей важно учитывать ряд факторов. Управляющий партнер PARUS Real Estate Марина Шалаева рассказала, на что стоит обратить внимание. Об этом сообщило «Агентство Бизнес Новостей».

Специалист пояснила, что застройщик или собственник жилья имеет право запросить у вас выписку, подтверждающую наличие денег.

Реклама

Кроме того, перед покупкой жилья стоит сравнить цены на рынке с аналогичными вариантами, чтобы понять, не завысил ли застройщик или собственник стоимость.

Реклама