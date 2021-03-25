Эксперт счел естественным снижение курса биткоина

Президент Российской ассоциации криптоиндустрии и блокчейна (РАКИБ) Юрий Припачкин обсудил с RT снижение курса биткоина более чем на 10% до 51 282 тысяч долларов.

«Данная корректировка курса является естественной», — заметил специалист.

По его словам, отрицательная динамика биткоина связана с тем, что в последнее время произошло чересчур много событий, которые приводили к его росту. По мнению Припачкина, снижение курса криптовалюты явление временное. Он спрогнозировал, что к осени биткоин может приблизиться к отметке в 100 тысяч долларов.