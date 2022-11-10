Деньги 10 ноября 2022, 14:10 Эксперт Щегельский рассказал, почему упал спрос на загородное жилье в Ленобласти Эксперт Щегельский связал снижение спроса на дачи в Ленобласти с экономической ситуацией

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В России значительно упал спрос на загородное жилье вблизи Санкт-Петербурга и в Ленинградской области. Президент Санкт-Петербургской палаты недвижимости Дмитрий Щегельский рассказал, с чем связано такое явление. Об этом сообщили «Невские новости».

Специалист заявил, что в первую очередь такое явление связано с тем, что все желающие уже успели приобрести загородный дом. Еще одна причина заключается в том, что часть людей, которые могли бы купить жилье, уехали за границу. Среди причин Щегельский выделил также экономическую ситуацию в стране и постепенный рост цен.

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«Почти на все дома, которые сейчас находятся на продаже, завышены цены. Продавцы переоценивают цены на свои загородные строения, особенно садовые дома и участки», — пояснил эксперт.

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