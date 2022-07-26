Эксперт Савиных рассказала, можно ли получить скидку во время покупки недвижимости

Во время покупки жилья существует вероятность получить скидку как на вторичном рынке, так и во время сделки с застройщиком. Такой информацией поделилась генеральный директор агентства недвижимости «Инком», академик Международной академии ипотеки и недвижимости Юлия Савиных. Об этом сообщила Lenta.ru.

Специалист пояснила, что в рекламных предложениях стоимость жилья может быть завышена. По ее словам, во время заключения сделки с продавцом вполне можно договориться об уменьшении стоимости недвижимости, передали «Известия».

«Примерно на 3-4% снижают цены на вторичном рынке и до 8-9% снижают застройщики в новостройках», — рассказала эксперт.