Эксперт Савельев заявил, что половина продаваемой в России красной икры является подделкой

Икру прошлогоднего производства продают с использованием антибиотиков, низкосортную выдают за дорогую, а синтетический продукт продают под видом настоящего. Таким мнением поделился руководитель информационного агентства по рыболовству Александр Савельев в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По мнению эксперта, цены на икру завысили искусственным образом, так как на Дальнем Востоке сейчас добывается рекордное количество лосося. Савельев подчеркнул, что подобных показателей рыбакам не удавалось достичь несколько лет.

«Большинство покупателей не ориентируются в видах икры. Соответственно, дешевую выдают за дорогую. Это самый безобидный вид фальсификации. Продают прошлогоднюю икру, много синтетической икры, подделки под красную икру. По нашей оценке, 50% икры — это фальсификат», — рассказал специалист.